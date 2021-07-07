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В Нацкомиссии по тарифам заявили о возможных манипуляциях «Винницаоблэнерго»

В Нацкомиссии по тарифам заявили о возможных манипуляциях «Винницаоблэнерго»

Нацкомиссия по энергетике и комуслугам заявила, что действия оператора «Винницаоблэнерго» на рынке имеют признаки искусственного увеличения объемов расходов электроэнергии для завышения тарифов.

Об этом НКРЭКУ сообщила в Facebook.

Ранее СБУ заявила о разоблачении крупнейшей подпольной криптофермы в одном из бывших помещений АО «Винницаоблэнерго». Злоумышленники отбирали электрическую энергию из сетей компании. В СБУ убытки оценивают в 5−7 млн грн ежемесячно.

В то же время, в НКРЭКУ также зафиксировали необоснованное расходование электроэнергии.

По словам регулятора, при стопроцентном финансировании инвестпрограмм наблюдается аномальная динамика роста фактических затрат электрической энергии в сетях облэнерго в 2018 и 2019 годах. А именно — на 35% по сравнению с 2017 годом.

«Регулятор критически воспринимает манипулятивные действия лицензиатов, направленные на искусственное увеличение объемов расходов электрической энергии с целью завышения уровней соответствующих тарифов», — добавили в комиссии.

В НКРЭКУ говорят, что оценка СБУ соизмерима с объемом необоснованных затрат электрической энергии, предлагаемых Обществом для учета в соответствующих тарифах.

В ответ на такие действия «Винницаоблэнерго» в 2019 году регулятор решил не учитывать эти необоснованные объемы расходов э/э при установлении тарифов.

По материалам Економічна Правда
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