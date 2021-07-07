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Акции Virgin Galactic упали из-за дополнительной эмиссии на $500 млн

Акции Virgin Galactic упали из-за дополнительной эмиссии на $500 млн

Акции компании Virgin Galactic британского бизнесмена Ричарда Брэнсона упали в понедельник из-за того, что компания подала заявку на дополнительную эмиссию обыкновенных акций на сумму до $500 млн.

Акции Virgin Galactic, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, подешевели на 12% – до $43,28. Капитализация компании снизилась до $10,43 млрд. Утром в понедельник торги акциями Virgin Galactic ненадолго приостанавливали из-за волатильности.

До подачи заявки на дополнительную эмиссию акции Virgin Galactic дорожали на 7% на премаркете на фоне успешного полета к границе космоса.

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11 июля около 17:40 по киевскому времени самолет-носитель VMS Eve с космическим кораблем VSS Unity компании Virgin Galactic взлетел с космодрома Америка в Нью-Мексико, США. На высоте 15 километров корабль отделился от носителя, запустив двигатель.

Всего на корабле находилось восемь человек. Среди попутчиков Брэнсона: Бет Мозес, главный инструктор астронавтов Virgin Galactic; Колин Беннет, ведущий инженер Virgin Galactic; Сириша Бандла вице-президент компании по связям с правительством и исследованиям. VSS Unity пилотировали Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, а Фредерик Стеркоу и Келли Латимер пилотировали VMS Eve.

По материалам НВ
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