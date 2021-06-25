Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет

Компания Virgin Galactic в воскресенье совершила первый «туристический» суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.

Старт полета планировался на 16 часов по киевскому времени, однако его перенесли на 17:30 из-за погодных условий.

Корабль «Unity 22» стартовал с космического порта «Америка» в штате Нью-Мексико с помощью самолета-носителя VMS Eve.

Позже он отсоединился от самолета-носителя. После этого корабль достиг высоты 88 километров выше границы космоса, признанную в США (80 км). Через несколько минут он стал снижаться.

От взлета до посадки корабля прошло около часа.

Брэнсон был пассажиром в хвостовой части ракетного самолета.