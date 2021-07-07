Huawei создала беспилотный умный велосипед (видео)

Недавно стало известно, что инженеры компании Huawei создали беспилотный умный велосипед.
Один из инженеров Huawei, занимающихся разработкой, пришел к этой идее после того, как получил травму в велосипедной аварии. Чтобы создать беспилотный велосипед, команде пришлось оснастить его системой автоматического управления с целым набором датчиков, камер и достаточно производительной аппаратной платформой.
Кроме того, инженерам пришлось реализовать набор алгоритмов восприятия дорожной ситуации и управления транспортным средством. Камеры и датчики распознают помехи, а технологии искусственного интеллекта позволяют реагировать на ситуацию без вмешательства человека.
Сначала инженеры приступили к моделированию велосипеда в системе автоматизированного проектирования, добавляя при этом ряд деталей, которые позволили превратить его в беспилотное транспортное средство. Они установили два больших двигателя и систему управления рулем. А затем добавили камеру для определения глубины сцены, акселерометр, гироскоп и лазерный дальномер.
В велосипеде используется литиевый аккумулятор модели 6S, рассчитанный примерно на 2-3 ч. автономной работы. Главный вычислительный блок с использованием Huawei Ascend 310 расположили прямо под сиденьем над задним колесом.
Также велосипед оснащен системой балансировки, которая обрабатывает информацию о малейших наклонах для вертикального положения, а заднее колесо вращается непосредственно от мотора без помощи педалей. Беспилотный умный велосипед уже прошел тестирование, подтвердив, что он вполне может работать, как и задумано разработчиками.
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