Как изменились цены на продукты и коммуналку с начала года

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 составил 102,3%, с начала года – 107,1%.

Об этом говорится в аналитике Главного управления статистики в г. Киеве.

За январь-май 2021 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 12,1%.

Больше всего выросли цены на:

подсолнечное масло, фрукты, сахар, овощи, хлеб и яйца (на 42,3–10,9%);

на 7,3–0,2% стали дороже мясо и мясопродукты, макаронные изделия, рыба и продукты из рыбы, молоко, масло, сыр и творог, безалкогольные напитки;

алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 4,2% из-за подорожания табачных изделий на 7,6%;

одежда и обувь подорожали на 7,6%, в частности, одежда – на 10,9%, обувь – на 4,3%.

Коммуналка. Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 5,8%, что связано прежде всего с повышением тарифов на электроэнергию на 36,6%, канализацию – на 12,4%, содержание и ремонт жилья – на 7,1%. В то же время природный газ подешевел на 0,9%, водоснабжение – на 0,3%.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Рост цен в сфере здравоохранения на 2,9% произошло за счет подорожания услуг больниц на 6,1% и фармацевтической продукции на 2,9%.

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Цены на транспорт выросли на 1,3% прежде всего из-за подорожания топлива и масел на 15,5% и проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 11,4% и 1,3% соответственно.

Услуги образования стали дороже на 8,7% главным образом из-за повышения платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 61,2%.