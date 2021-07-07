Реформа оплаты труда госслужащих не предусматривает уменьшения зарплат – Немчинов

Законопроект о реформировании оплаты труда государственных служащих, который готовит правительство, имеет целью выравнивание ситуации, а не уменьшение зарплат госслужащих.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал журналистам во время пресс-конференции, посвященной обсуждению проекта Стратегии реформирования госуправления до 2025 года.

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«Мы готовим очень тщательно и прорабатываем правительственный законопроект по реформе оплаты труда. Он будет тяжело восприниматься, потому что есть много замечаний со стороны госслужащих, которые боятся потерять соответствующие надбавки, боятся очередного пересмотра пенсионного обеспечения. Однако мы должны это сделать», — подчеркнул Немчинов.

По его словам, заработная плата руководителей центральных органов исполнительной власти, конечно, должна отличаться.

«Но она не может отличаться на порядок. То есть, у нас действительно есть случаи, когда в центральных органах исполнительной власти со специальным статусом, где есть коллективное руководство, в одних учреждениях заработные платы до 100 тысяч гривен, а в других не дотягивают условно до тысячи долларов. Такое тоже есть. Реформа оплаты труда — это не для того, чтобы кому-то уменьшить зарплаты, а для того, чтобы выровнять заработную плату, чтобы получить конкурентную государственную службу, где служение будет на первом месте. Но это не значит, что служение должно побуждать к получению неправомерного вознаграждения», — заявил чиновник.