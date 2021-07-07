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Alstom презентовал водородный поезд для ж/д операторов Польши

Alstom презентовал водородный поезд для ж/д операторов Польши

Пассажирский поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint производства Alstom дебютировал на испытательном треке Института железных дорог в польском городе Жмигруд вблизи Вроцлава.

Чтобы раскрыть потенциал Coradia iLint для транспортной отрасли Польши, специалисты Alstom в течение двух дней презентовали поезд местным региональным операторам, чиновникам и СМИ, пишет ЦТС, ссылаясь на сообщение компании.

Презентация состоялась после объявления Национального плана восстановления Польши, содержащего положения о введении в эксплуатацию 30 поездов с низким уровнем выбросов для региональных операторов до 2026 года.

  • Coradia iLint – первый в мире пассажирский поезд, который работает на водородных топливных элементах. В качестве выбросов он выделяет только водяной пар и конденсат.
  • Данный поезд специально разработан для использования на неэлектрифицированных линиях, чтобы обеспечить безэмиссионную и бесперебойную работу подвижного состава.
  • Эти поезда могут курсировать по тому же графику движения, что и дизельные. Их пассажировместимость составляет до 300 человек, а пробег – 1000 км.

В Alstom отмечают, что в Европейском Союзе почти половина (46%) железных дорог не электрифицированы, что формирует значительный рынок для использования не только ископаемых, но и экологически чистых видов топлива.

Более того, замена одного дизельного регионального поезда на водородный приводит к уменьшению объема годовых выбросов CO2 в эквиваленте выбросов 400 автомобилей.

В данный момент идет процесс поставки 41 водородного поезда в Германию с целью замены имеющегося дизельного парка. Такие поезда будут курсировать в стране в регулярном сообщении уже с 2022 года.

В Италию Alstom поставит 6 поездов на водородных топливных элементах с возможностью поставки еще 8 единиц для Ferrovie Nord Milano, основной транспортной группы в регионе Ломбардия.

12 водородных поездов Alstom Regiolis заказал французский SNCF Voyageurs.

Также Coradia iLint был успешно протестирован в Нидерландах и Австрии.

По материалам Центр транспортных стратегий
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