Alstom презентовал водородный поезд для ж/д операторов Польши

Пассажирский поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint производства Alstom дебютировал на испытательном треке Института железных дорог в польском городе Жмигруд вблизи Вроцлава.
Чтобы раскрыть потенциал Coradia iLint для транспортной отрасли Польши, специалисты Alstom в течение двух дней презентовали поезд местным региональным операторам, чиновникам и СМИ, пишет ЦТС, ссылаясь на сообщение компании.
Презентация состоялась после объявления Национального плана восстановления Польши, содержащего положения о введении в эксплуатацию 30 поездов с низким уровнем выбросов для региональных операторов до 2026 года.
В Alstom отмечают, что в Европейском Союзе почти половина (46%) железных дорог не электрифицированы, что формирует значительный рынок для использования не только ископаемых, но и экологически чистых видов топлива.
Более того, замена одного дизельного регионального поезда на водородный приводит к уменьшению объема годовых выбросов CO2 в эквиваленте выбросов 400 автомобилей.
В данный момент идет процесс поставки 41 водородного поезда в Германию с целью замены имеющегося дизельного парка. Такие поезда будут курсировать в стране в регулярном сообщении уже с 2022 года.
В Италию Alstom поставит 6 поездов на водородных топливных элементах с возможностью поставки еще 8 единиц для Ferrovie Nord Milano, основной транспортной группы в регионе Ломбардия.
12 водородных поездов Alstom Regiolis заказал французский SNCF Voyageurs.
Также Coradia iLint был успешно протестирован в Нидерландах и Австрии.
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