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«Доступной ипотеки» уже выдали на 470 миллионов (инфографика)

«Доступной ипотеки» уже выдали на 470 миллионов (инфографика)

По состоянию на 12 июля банки по государственной программе «Доступная ипотека 7%» подписали 554 кредитных договора на сумму 470,06 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Среди согласованных ипотечных сделок доля «вторички» составляет 78,81%. В региональном разрезе преобладает Киев (34,8%) и Киевская область (29,1%). Далее располагаются Харьковская (6,3%), Львовская (5,6%) и Ровенская (4%) области.

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Отмечается, что 881 заявка рассматривается банками на сумму 759,86 млн грн. Традиционно большинство заявок касается вторичного рынка (80,49%).

К программе сейчас присоединились 15 банков.

По материалам Finance.UA
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