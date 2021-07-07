«Доступной ипотеки» уже выдали на 470 миллионов (инфографика)

По состоянию на 12 июля банки по государственной программе «Доступная ипотека 7%» подписали 554 кредитных договора на сумму 470,06 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Кстати, о недвижимости, жилье и стоимости «квадратов» мы часто пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости! 🤫
Среди согласованных ипотечных сделок доля «вторички» составляет 78,81%. В региональном разрезе преобладает Киев (34,8%) и Киевская область (29,1%). Далее располагаются Харьковская (6,3%), Львовская (5,6%) и Ровенская (4%) области.
Читайте также: Критерий «возраста» жилья по программе Доступная ипотека под 7% планируют пересмотреть.
Отмечается, что 881 заявка рассматривается банками на сумму 759,86 млн грн. Традиционно большинство заявок касается вторичного рынка (80,49%).
К программе сейчас присоединились 15 банков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
84% украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опросВчера, 21:23 - 460 7
Мошенники за три часа перевыпустили SIM и сняли деньги с карты: украинец рассказал о схеме2 ч. назад - 1040 4
Глава Госаудитслужбы: из «ковидного фонда» исчезли 124 млн грн8 ч. назад - 474 3
За 2 года спрос на квалифицированных IT-специалистов вырос вдвоеВчера, 14:48 - 1289 3
Зарплата министров не должна быть меньше 100 тысяч гривен, – РезниковОколо часа назад - 142 2
Кому повысят пенсии с 2022 года9 ч. назад - 4149 1
Bitcoin предрекли обвал на 80%6 ч. назад - 1680
Названы города мира с самым быстрым ростом цен на жильеВчера, 17:00 - 1658 1
В Украине намерены изменить правила объединения объектов недвижимости7 ч. назад - 1263
Мошенники за три часа перевыпустили SIM и сняли деньги с карты: украинец рассказал о схеме2 ч. назад - 1040 4
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет7 ч. назад - 123 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1004 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1654 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 772 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1498 1