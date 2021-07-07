Агрессивные инструменты инвестирования: доход vs риск

Правильно вложить собственные свободные средства задача не из легких. Доходность консервативных инструментов инвестирования часто едва покрывает текущую инфляцию.

Высокодоходные агрессивные инструменты выглядят привлекательно, но и потенциальные риски немалые. Какую стратегию выбрать частному инвестору, как создать и сбалансировать свой собственный инвестиционный портфель, получить максимальный доход с разумным уровнем риска?

22 июля в БЦ Gulliver, Башня Б (адрес: Спортивная площадь, 1А, 12 этаж) состоится вторая встреча практикующих частных инвесторов, практикум и откровенная дискуссия на тему «Агрессивные инструменты инвестирования. Доходность vs риск».

В программе встречи:

🔹 Почему доходные инвестиции связаны с повышенным риском?

🔹 Место агрессивных инвестиций в сбалансированном инвестиционном портфеле.

🔹 Блокчейн и криптовалюта? Инвестиция спекуляция или будущее финансовой системы?

🔹 Децентрализованные финансовые сервисы и их влияние на мировой финансово-инвестиционный ландшафт

🔹 Как и почему компании становятся публичными?

🔹 Доходность и риски инвестирования в компании на IPO. Как обезопасить себя от лишних рисков и приумножить капитал

🔹 Что такое SPAC? IPO vs прямой листинг vs SPAC

🔹 Как составить сбалансированный по доходности и риску инвестиционной портфель?

Среди спикеров опытные практикующие инвесторы:

Богдан Сидоренко – директор Киевского филиала Фридом Финанс;

Дмитрий Карпиловский – основатель УкрИнвестКлуб;

Михаил Ритчер – соучредитель в Wotan – финансовый советник;

Василий Матий – семейный финансовый советник, соучредитель бизнес-сообщества Board.

Начало встречи 22 июля в 18:30. Продолжительность 2,5 часа.

Стоимость участия 550 грн. Цена включает участие, практические рекомендации спикеров, нетворкинг с экспертами неформальное общение, презентационные материалы, чай, кофе нонстоп и бокал шампанского.

📍 Зарегистрироваться на митап можно по ссылке.

Организатор: сайты о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.