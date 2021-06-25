Власть повышает налоги для честного бизнеса, но ничего не делает для борьбы с «теневиками», - КСУ

Повышением налогов, которое предусмотрено законопроектом №5600, власть увеличивает налоговое бремя на добросовестный бизнес — вместо того чтобы уменьшать количество тех, кто работает «в тени».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Конфедерации строителей Украины.
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«У нас вопрос: а что сделало государство, чтобы те лица, которые не платят — платили? Где тут справедливость, если с введением этих норм закона бремя будет переложено на плательщиков, которые платят? Нет справедливости», — отметили в Конфедерации.
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Там также обращают внимание на то, что инициатива властей повысить налоги с 1 января следующего года является нарушением принципа стабильности налогового законодательства, что неприемлемо.
«Налоги вводятся с 1 января 2022 года. Это будет нарушением принципа стабильности, вообще не может быть речи о том, что закон заработает раньше, чем в 2023 году. То есть, изменение элементов возможно только с учетом принципа стабильности», — отметили в Конфедерации.
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