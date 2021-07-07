Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Оптовые цены производителей промышленной продукции в июне 2021 года в сравнении с июнем прошлого года выросли на 39,1%. Цены в пределах Украины выросли на 30,9%, за пределы Украины – на 72,9%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 29,8%, в том числе в пределах Украины – на 20,8%, за пределы Украины – на 60,3%.
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Больше всего возросли цены в производстве сахара – на 65,7%, в том числе внутри Украины – на 73,5%.
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