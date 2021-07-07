В Китае создадут таможню для цифровых данных

Китайская провинция Гуандун заявила о намерениях создать общую платформу данных для района Большого залива, куда входят Гонконг и Макао.

Также правительство хочет оснастить её таможенным узлом для анализа и контроля передаваемых за границу цифровых данных.

Какие именно сведения будут храниться на платформе, пока неясно. Власти утверждают, что заявленные проекты будут способствовать обмену информацией между Гуандуном, Гонконгом и Макао, а также развитию промышленности и социальных проектов.

Кроме этого, вместе с ней будет построен рынок торговли данными, но перечень потенциальных продаваемых сведений также не указан.

Подробностей о том, как именно будет организована таможня цифровых данных, пока что нет.

Вероятно, что инициатива стала следствием нового плана Министерства промышленности и информационных технологий Китая по развитию индустрии кибербезопасности.

Проект появился в связи со стремлением властей выработать новые нормативные положения, направленные на защиту персональных данных и коммерческой информации.