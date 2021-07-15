Как оформить сезонных работников: напоминание от Гоструда

Сезонными считаются работники, выполняющие сезонные работы. Это работы, которые вследствие природных и климатических условий выполняются не весь год, а в течение определенного периода (сезона), не превышающего шести месяцев.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Днепропетровской области.
Перечень сезонных работ приведен в Списке сезонных работ и сезонных отраслей, утвержденном постановлением Кабинета министров Украины от 28 марта 1997 года № 278 с изменениями.
Временными считаются работники, принятые на работу на срок до двух месяцев, для замещения временно отсутствующих работников, за которыми сохраняется их место работы (должность), – до четырех месяцев.
Важно знать, что на сезонных и временных работников распространяются условия и положения, предусмотренные Правилами трудового распорядка и коллективного договора, действующими на предприятии (продолжительность рабочего времени и отдыха, оплата труда, материальное стимулирование, условия и охрана труда и т. п.).
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Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, или условий ее выполнения, или интересов работника и в других случаях, предусмотренных законодательными актами.
Для временных и сезонных работников установлены особенности, а именно:
Как оформить таких работников? Оформляют временных, сезонных работников в общем порядке: работник пишет заявление, на основании заявления выдается приказ о приеме на работу и делается запись в трудовую книжку.
В приказе или распоряжении о приеме на работу должно быть указано, что работник принимается на сезонную или временную работу, указывается срок, а работника ознакомляют под подпись.
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