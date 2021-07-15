Как оформить сезонных работников: напоминание от Гоструда

Сезонными считаются работники, выполняющие сезонные работы. Это работы, которые вследствие природных и климатических условий выполняются не весь год, а в течение определенного периода (сезона), не превышающего шести месяцев.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Днепропетровской области.

Перечень сезонных работ приведен в Списке сезонных работ и сезонных отраслей, утвержденном постановлением Кабинета министров Украины от 28 марта 1997 года № 278 с изменениями.

Временными считаются работники, принятые на работу на срок до двух месяцев, для замещения временно отсутствующих работников, за которыми сохраняется их место работы (должность), – до четырех месяцев.

Важно знать, что на сезонных и временных работников распространяются условия и положения, предусмотренные Правилами трудового распорядка и коллективного договора, действующими на предприятии (продолжительность рабочего времени и отдыха, оплата труда, материальное стимулирование, условия и охрана труда и т. п.).

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Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, или условий ее выполнения, или интересов работника и в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

Для временных и сезонных работников установлены особенности, а именно:

не устанавливается испытание при приеме на работу;

работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом руководство фермерского хозяйства письменно за три дня;

по инициативе фермерского хозяйства договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных ст. 40, 41 КЗоТ Украины, кроме увольнения по п. 5 ст. 40 КЗоТ Украины, а также на дополнительных основаниях, установленных указами № 310 и № 311 (при остановке работ на предприятии на срок более чем на две (для временных – одну) недели по причинам производственного характера или сокращения работ на предприятии;

отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени (как указано в требованиях ст. 6 Закона Украины от 15.11.1996 № 504/96-ВР «Об отпусках» с изменениями). Также это касается компенсации за неиспользованный отпуск;

при увольнении временным, сезонным работникам в общем порядке выплачивается выходное пособие при увольнении, как определено условиями ст. 44 КЗоТ Украины. Размер выходного пособия составляет средний заработок за неделю для сезонных работников и за три дня для временных.

Как оформить таких работников? Оформляют временных, сезонных работников в общем порядке: работник пишет заявление, на основании заявления выдается приказ о приеме на работу и делается запись в трудовую книжку.

В приказе или распоряжении о приеме на работу должно быть указано, что работник принимается на сезонную или временную работу, указывается срок, а работника ознакомляют под подпись.