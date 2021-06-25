В Украине может возобновить работу еще один аэропорт

В ближайшее время закончится реконструкция взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Черкассы», что позволит уже в 2021 году возобновить работу предприятия.

Об этом рассказал председатель Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко.

«На днях выходит подрядчик для завершения работ по проекту. И уже в этом году реконструкция взлетно-посадочной полосы обязательно завершится. Правда, для того, чтобы аэропорт начал функционировать, нужно погасить долги и обновить техническую сторону коммунального предприятия. Но мы планируем, что уже в этом году он возобновит свою работу», — рассказал он.

По его словам, проект по капитальному ремонту был начат еще в 2018 году, но по ряду причин был приостановлен. На сегодняшний день работы возобновлены и уже через несколько месяцев предполагается, что «обновленная» взлетно-посадочная полоса будет возвращена на баланс аэропорта. Общая стоимость реконструкции — почти 129 миллионов гривен.

Также для функционирования аэропорта нужно погасить задолженность коммунального предприятия.

Речь идет о сумме в 12,8 млн гривен, в частности, из них 5,5 млн грн касаются земельного налога, 3,1 млн грн — НДС, 3 млн грн — пеня по страховым взносам в Пенсионный фонд и 128 тысяч долга — это задолженность по заработной плате.

Скичко отметил, что после запуска аэропорт все равно будет работать с ограничениями, принимая только малые суда — они должны быть до 60 тонн.

Например, один из самых популярных пассажирских самолетов мира — Boeing 737−800 — он сможет принимать только раз в сутки.