Стало известно, когда планируют завершить строительство «Северного потока-2» из РФ в Германию

Строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию должны завершить до конца этого лета.
Такое заявление сделал руководитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, сообщает ЕП ссылаясь на DW.
«Мы ожидаем, что строительные работы будут завершены до конца августа», — заявил руководитель компании Nord Stream 2.
Варниг добавил, что строительство трубопровода уже завершено на 98%. Цель — введение трубопровода в эксплуатацию уже в этом году, отметил менеджер.
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Кроме того, в компании признали, что также изучают возможности трубопровода для транспортировки водорода. «Вполне реально, что не позднее чем через десять лет мы сможем добавлять водород в одну или обе нити и таким образом транспортировать его», — говорится в заявлении руководителя компании.
Напомним, газопровод «Северный поток-2» общей протяженностью 1,2 тысячи километров проходит по дну Балтийского моря и имеет доставлять газ из России в Германию, а оттуда — на остальные европейские рынки.
По данным Nord Stream 2 AG, уложена уже почти вся газопроводная магистраль, остается проложить несколько десятков километров труб в датских и немецких водах.
В конце мая администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. В Вашингтоне это объяснили национальными интересами США.
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