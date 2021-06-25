НБУ вводит новые регуляторные технологии

Национальный банк разработал и публикует для обсуждения проект Концепции развития инновационных надзорных и регуляторных технологий.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Регуляторные технологии (RegTech – regulatory technologies) – управление регуляторными процессами в финансовой области с помощью технологий. Надзорные технологии (SupTech – supervisory technologies) – использование технологий для облегчения и совершенствования надзорных процессов с точки зрения надзорных органов.
Введение SupTech и развитие RegTech имеют целью построить инновационную, эффективную и высокотехнологичную систему надзора и оптимизировать процессы соблюдения регуляторных требований для участников финансового сектора.
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“В мире количество регуляторов, которые уже разработали или ведут разработку стратегий по внедрению SupTech и развитию RegTech, ежегодно растет. Отдельные регуляторы уже имеют официальную платформу для разработки или тестирования инструментов SupTech и RegTech-решений, специальные подразделения для поддержки их развития. Мы также убеждены, что содействие развитию этих технологий, которое зиждется на взаимодействии и постоянной коммуникации и сотрудничества регулятора с поднадзорными субъектами и RegTech-компаниями, – есть залог устойчивого развития финансового рынка, совершенствование действующих надзорных и регуляторных процессов с целью выявления и предупреждения потенциальных рисков в деятельности финансового сектора», – отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Проект концепции разработан в рамках реализации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года, Стратегии развития финтеха в Украине до 2025 года и стратегии Национального банка до 2025 года. Работу над этим документом Национальный банк совместно со Всемирным банком начали в конце 2019 года.
Проект отражает позицию регулятора по ключевым вопросам использования SupTech и RegTech, его видение относительно определения сфер для внедрения и развития инновационных подходов. Документ также содержит анализ текущего состояния взаимодействия банков, профильных компаний и НБУ с обоснованием необходимости трансформационных изменений, раскрывает основные вопросы по направлениям внедрения соответствующих решений в мире и в Украине.
НБУ приглашает экспертов, участников финансового рынка и профильные ассоциации предоставлять замечания и предложения к проекту Концепции и участвовать в ее обсуждении. По результатам этого обсуждения Нацбанк определит приоритеты в развитии SupTech и RegTech и сформирует перечень потенциальных собственных проектов/инициатив, в реализации которых будут заинтересованы участники финансового рынка.
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