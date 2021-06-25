Украина за месяц увеличила импорт газа в 11 раз

В июне 2021 года объем транспортировки газа из ЕС в Украину составил почти 90,25 млн кубометров, что в 11 раз превышает объемы мая.
Как сообщили в компании «Оператор ГТС Украины», 100% объема газа импортировано по виртуальному реверсу из Венгрии.
Всего за шесть месяцев 2021 года было импортировано 651,46 млн кубометров, в том числе в режиме таможенного склада для хранения в ПХГ 97,09 млн кубометров. Чистый экспорт природного газа из Украины в страны Европы в июне составил 14,92 млн кубометров, реэкспорт – 6,63 млн кубов.
Всего за первое полугодие 2021 года экспортировано 63,72 млн кубов природного газа и реэкспортировано с таможенного склада ПХГ 689,47 млн кубов.
Инфографика: Оператор ГТС Украины
«Несмотря на наличие российских газопроводов в обход Украины европейский рынок газа нуждается в диверсификации маршрутов поставки в виде украинской ГТС. Уникальная разветвленная инфраструктура украинской ГТС позволяет оперативно и гибко реагировать на колебания спроса и при необходимости предоставлять дополнительные мощности для транзита европейским партнерам.
Но в случае отсутствия долгосрочного транзитного контракта инфраструктура ГТС будет оптимизирована, и европейский рынок потеряет эти маневренные мощности и попадет в зависимость от одной монопольной структуры. Угроза строительства обходных газопроводов и монополизации маршрутов поставки – это угроза для всех европейцев с точки зрения энергетической и экономической безопасности», – заявил гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
Он добавил, что «Оператор ГТС Украины» продолжает сотрудничать с партнерами из Румынии и Молдовы над развитием транспортировки природного газа по Трансбалканскому маршруту с целью увеличения мощности импорта.
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