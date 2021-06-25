0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Huawei запатентовала смартфон с подэкранной камерой

Huawei запатентовала смартфон с подэкранной камерой

Huawei планирует выпустить смартфон с подэкранной камерой. Соответствующие намёки были обнаружены в одном из патентов китайской компании. В нём как раз описывается дизайн такого устройства.

Обнаруженный в базе данных Национального управления интеллектуальной собственности Китая патент Huawei описывает смартфон с практически безрамочным экраном и отсутствием каких-либо отверстий и вырезов под фронтальную камеру. Последняя должна скрываться непосредственно под дисплеем, чтобы ничего не отвлекало во время использования гаджета.


Изображение: LetsGoDigital

Интересно, что смартфон на рендерах очень похож на недавно представленный Honor X20 SE. У него точно такая же форма корпуса, расположение и оформление камер сзади, даже сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Разница лишь в отсутствии отверстия в экране.

Пока нет никакой информации о сроках выхода смартфона Huawei с подэкранной камерой.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.