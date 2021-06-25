Huawei запатентовала смартфон с подэкранной камерой

Huawei планирует выпустить смартфон с подэкранной камерой. Соответствующие намёки были обнаружены в одном из патентов китайской компании. В нём как раз описывается дизайн такого устройства.

Обнаруженный в базе данных Национального управления интеллектуальной собственности Китая патент Huawei описывает смартфон с практически безрамочным экраном и отсутствием каких-либо отверстий и вырезов под фронтальную камеру. Последняя должна скрываться непосредственно под дисплеем, чтобы ничего не отвлекало во время использования гаджета.



Изображение: LetsGoDigital

Интересно, что смартфон на рендерах очень похож на недавно представленный Honor X20 SE. У него точно такая же форма корпуса, расположение и оформление камер сзади, даже сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Разница лишь в отсутствии отверстия в экране.

Пока нет никакой информации о сроках выхода смартфона Huawei с подэкранной камерой.