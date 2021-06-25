Bank of America создал группу по изучению Bitcoin и других криптовалют

Финансовый конгломерат Bank of America (BofA) сформировал целевую группу по изучению криптовалют.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу отдела глобальных исследований кредитной организации Кэндис Браунинг.

Команду возглавил Алкеш Шах, который является одним из основателей стратегической группы развития и инноваций BofA. Подразделение подчиняется непосредственно Майклу Марасу — руководителю глобальных исследований в области фиксированного дохода, валют и сырьевых товаров.

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«Криптовалюты и цифровые активы представляют собой одну из самых быстроразвивающихся технологических экосистем. Мы располагаем уникальными возможностями для обеспечения лидерства благодаря нашему глубокому анализу отраслевых исследований, ведущей глобальной платежной платформе и опыту в области блокчейна», — заявила Браунинг в служебной записке.

В марте 2021 года аналитики BofA раскритиковали Bitcoin, заявив, что он бесполезен как средство сбережения или платежный инструмент. По их мнению, единственная причина владения активом кроется в его растущей цене.