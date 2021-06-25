Qualcomm анонсировала собственный телефон за $1500

Производитель процессоров Qualcomm объявил о выпуске своего первого фирменного смартфона, разработанного в партнерстве с Asus.
У телефона пока нет официального названия, он просто называется Smartphone for Snapdragon Insiders. Первоначально он будет доступен в Китае, Германии, Великобритании и США, начиная со следующего месяца.
Характеристики телефона говорят о том, что он может конкурировать с любым флагманом Android, выпущенным в этом году — по крайней мере, на бумаге. У него впечатляющий экран, оперативная память и объем памяти, а также технология быстрой зарядки 65 Вт.
Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders основан на флагманской аппаратной платформе компании Snapdragon 888. Оперативной памяти установлено 16 ГБ, встроенной — 512 ГБ.
Фото: gadgets.ndtv.com
Дисплей представлен 6,78-дюймовой Amoled-матрицей производства Samsung, с разрешением Full HD+. Экран обладает максимальной яркостью в 1200 кд/м², 111,23-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой HDR10 и HDR10+. Матрица прикрыта прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.
Устройство может похвастаться тройным тыльным модулем с основным 64-Мп датчиком Sony IMX686. Он дополнен 12-Мп сенсором Sony IMX363 со сверхширокоугольной оптикой и 8-Мп телефотокамерой. Фронтальный датчик имеет разрешение 24 Мп.
Устройство оснащается батареей на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 5.0. До 70% смартфон может зарядиться за 30 минут, а до 100% — за 50 минут. Смартфон работает под управлением актуальной Android 11.
Помимо первоклассных основных компонентов, Qualcomm также предлагает в комплекте беспроводные наушники Master & Dynamic с активным шумоподавлением. Кроме того, в телефоне есть двойные стереодинамики и микрофоны HDR для записи.
Характеристики телефона на бумаге выглядят впечатляюще, но вряд ли много людей отдадут $1500 долларов за гаджет от производителя микросхем.
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