0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

Спиртзавод на Харьковщине продадут вдвое дешевле

Спиртзавод на Харьковщине продадут вдвое дешевле

Победитель аукциона по приватизации Караванского спиртзавода отказался покупать актив, поэтому предприятие перейдет к следующему участнику конкурса — ООО «Ревитес», который предложил за него 53 млн грн.

Об этом сообщает начальник отделения Фонда государственного имущества в Харьковской области Дмитрий Беспалов.

По его словам предприятие, победившее на аукционе, сообщило, что потеряло экономический интерес к объекту и отказалось его покупать. Поэтому ФГИ начал работу со вторым победителем. Планируется завершить этот процесс за несколько недель.

«Предприятие готово уплатить предложенную сумму», — добавил Беспалов.

Если участник, занявший второе место, также откажется от покупки, то объект будет в кратчайшие сроки выставлен на новый аукцион без снижения стартовой цены.

Справка Finance.ua:

  • Фонд госимущества на приватизационном аукционе 7 июня продал отдельное имущество Караванского МПД и хранения спирта ГП «Укрспирт», по результатам аукциона в госбюджет должны поступить 101 млн грн.
  • На повторном онлайн-аукционе по приватизации имущества Мышковицкого МПД и хранения спирта ГП «Укрспирт» стоимость выросла до 23 млн грн.
По материалам Ain.Ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.