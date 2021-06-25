Спиртзавод на Харьковщине продадут вдвое дешевле

Победитель аукциона по приватизации Караванского спиртзавода отказался покупать актив, поэтому предприятие перейдет к следующему участнику конкурса — ООО «Ревитес», который предложил за него 53 млн грн.
Об этом сообщает начальник отделения Фонда государственного имущества в Харьковской области Дмитрий Беспалов.
По его словам предприятие, победившее на аукционе, сообщило, что потеряло экономический интерес к объекту и отказалось его покупать. Поэтому ФГИ начал работу со вторым победителем. Планируется завершить этот процесс за несколько недель.
«Предприятие готово уплатить предложенную сумму», — добавил Беспалов.
Если участник, занявший второе место, также откажется от покупки, то объект будет в кратчайшие сроки выставлен на новый аукцион без снижения стартовой цены.
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