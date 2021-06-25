Спиртзавод на Харьковщине продадут вдвое дешевле

Победитель аукциона по приватизации Караванского спиртзавода отказался покупать актив, поэтому предприятие перейдет к следующему участнику конкурса — ООО «Ревитес», который предложил за него 53 млн грн.

Об этом сообщает начальник отделения Фонда государственного имущества в Харьковской области Дмитрий Беспалов.

По его словам предприятие, победившее на аукционе, сообщило, что потеряло экономический интерес к объекту и отказалось его покупать. Поэтому ФГИ начал работу со вторым победителем. Планируется завершить этот процесс за несколько недель.

«Предприятие готово уплатить предложенную сумму», — добавил Беспалов.

Если участник, занявший второе место, также откажется от покупки, то объект будет в кратчайшие сроки выставлен на новый аукцион без снижения стартовой цены.

Справка Finance.ua:

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 7 июня продал отдельное имущество Караванского МПД и хранения спирта ГП «Укрспирт», по результатам аукциона в госбюджет должны поступить 101 млн грн.