0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

Инфляция в июне: как изменились цены

Инфляция в июне: как изменились цены

В июне 2021 года инфляция в годовом измерении осталась на уровне 9,5%, по сравнению с маем 2021 года — снизилась до 0,2%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Читайте также: Минэкономики прогнозирует около 4% роста экономики Украины в этом году

«Инфляция на потребительском рынке в июне 2021 года по сравнению с маем 2021 года составила 0,2%, с начала года — 6,4%», — заявили в Госстате.

Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr, Подписывайтесь и не пропустите важное.

При этом базовая инфляция в июне 2021 года по сравнению с маем 2021 года составляла 0,4%, с начала года — 4,3%.

В июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%.

Больше всего — на 16% – подешевели яйца. На 2,8 — 0,4% снизились цены на фрукты, овощи, млолоко, сало, свинину.

В то же время на 3,4−0,4% подорожали подсолнечное масло, рыба и продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.

В то же время рост цен и тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел в основном за счет повышения платы за содержание домов и придомовых территорий на 1%, природный газ — на 0,7%.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.