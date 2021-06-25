Инфляция в июне: как изменились цены

В июне 2021 года инфляция в годовом измерении осталась на уровне 9,5%, по сравнению с маем 2021 года — снизилась до 0,2%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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«Инфляция на потребительском рынке в июне 2021 года по сравнению с маем 2021 года составила 0,2%, с начала года — 6,4%», — заявили в Госстате.

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При этом базовая инфляция в июне 2021 года по сравнению с маем 2021 года составляла 0,4%, с начала года — 4,3%.

В июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%.

Больше всего — на 16% – подешевели яйца. На 2,8 — 0,4% снизились цены на фрукты, овощи, млолоко, сало, свинину.

В то же время на 3,4−0,4% подорожали подсолнечное масло, рыба и продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.

В то же время рост цен и тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел в основном за счет повышения платы за содержание домов и придомовых территорий на 1%, природный газ — на 0,7%.