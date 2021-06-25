Киевсовет попросил Кабмин и ГАСИ воспрепятствовать вводу в эксплуатацию «дома-монстра» на Подоле

Киевский городской совет обратился в Кабинет министров, а также в Государственную архитектурно-строительную инспекцию с призывом воспрепятствовать вводу в эксплуатацию «дома-монстра» на Подоле.

Об этом сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

Обращение поддержали 76 депутатов. Заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко отметил, что нынешний проект строительства негативно влияет на дом, который является неотъемлемой частью ландшафтного комплекса Подола как исторического центра.

«Земельный участок находится в Центральном историческом ареале города, в археологической и архитектурной зонах. Наша позиция неизменна — этажность этого дома должна быть приведена к первоначальным показателям. Городские власти продолжают отстаивать позицию общины, именно поэтому мы обратились в Кабинет министров и Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины с целью недопущения эксплуатации этого здания», — подчеркнул заместитель городского головы.

В 2012 году компания «Патели Лизинг» получила разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако, в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание (ЖК «Подол Престиж») по ул. Нижний Вал, 27-29. В конце 2014 года Киевский городской совет подал иск в суд с требованием обязать «Патели Лизинг» снести самовольно достроенные этажи на здании.

В ноябре 2019 года Хозяйственный суд Киева обязал фирму снести четыре этажа выше восьмого этажа дома (9-12 этажи), так как они не были предусмотрены проектом и построены самовольно.

21 октября 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд Украины решение отменил и производство по делу закрыл. Позже определение апелляции обжаловали в кассационной инстанции.

В ноябре прошлого года Окружной административный суд Киева обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию выдать «Патели Лизинг» сертификат на здание.

В конце июня Верховный суд Украины обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) выдать сертификат готовности для киевского жилищно-офисного комплекса «Подол Престиж».