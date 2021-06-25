Правительственная газета за первый квартал 2021 года отчиталась об убытках на 1,4 млн грн

Госпредприятие (газета) «Урядовый курьер», подчиненное Кабинету Министров, за первые три месяца 2021 года понесло 1,4 млн гривен убытков.

Об этом сообщает «Марлин» со ссылкой на отчет предприятия о выполнении показателей финплана.

Согласно отчету, на чистый финансовый результат первого квартала повлияло уменьшение дохода от подписки на печатную газету. В этом году убытки очень высокие. В прошлом году за аналогичный период редакция газеты отчиталась о 249 тысяч грн убытков.

В первом квартале расходы на оплату труда сотрудников (в штате 63 человека) составляли 2,2 млн грн, при том что предприятие сэкономило 573 тысячи грн (сотрудники работали неполный рабочий день).

Справка Finance.ua: