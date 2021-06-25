Tesla в Германии могут оштрафовать за незаконное строительство

Министерство окружающей среды немецкой земли Бранденбург готовится оштрафовать американский автомобильный концерн Tesla Inc. из-за незаконной строительной деятельности на месте нового автозавода, который сейчас строится недалеко от Берлина.

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Регулятор выяснил, что крупнейший производитель электромобилей в мире построил резервуары на земле, хотя не имел на это разрешения. Об этом впервые сообщила газета Tagesspiegel, передает Reuters.

Издание добавило, что компании запретили использовать уже построенные резервуары.

Напомним, ранее в этом месяце немецкий суд отклонил иск, поданный двумя экологическими группами против Tesla. Иск, поданный экологическими ассоциациями Gruene Liga и NABU, направлен на предотвращение предварительных испытаний работоспособности отдельных участков завода.