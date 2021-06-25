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Госбюро расследований рассказало о результатах обысков в Киевводоканале

Госбюро расследований рассказало о результатах обысков в Киевводоканале

Государственное бюро расследований проверяет информацию о присвоении должностными лицами КГГА и «Киевводоканалом» средств в ходе строительства первой очереди Бортнической станции аэрации в Киеве и реконструкции коммунальных объектов Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

«По предварительным данным, чиновники превысили служебные полномочия и завысили стоимость проведенных работ и материалов на более 150 млн грн. Изучается вероятность вывода этих средств через подконтрольные организации при содействии должностных лиц налоговой», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГБР, установлено, что Киевводоканал в 2020 году после проведения двух тендеров на выполнение строительных работ по реконструкции участка Сырецкого самотечного канализационного коллектора в районе и канализационного коллектора в Оболонском районе города Киева использовал железобетонные трубы, стоимость и технические показатели которых были значительно ниже, чем заявлены в тендерной документации на сайте «Прозорро».

Во время обысков на предприятиях сотрудники ГБР изъяли документацию, касающуюся выполнения строительных работ по вышеуказанным объектам. Причастные лица устанавливаются, проинформировали в пресс-службе.

Начато досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2.ст.364 Уголовного кодекса).

Напомним, 8 июля в КГГА сообщили, что в главный офис «Киевводоканала» пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований.

По материалам Укринформ
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