В Украине с августа запустят е-платформу для набора в вузы иностранных студентов

В Украине с 1 августа запустят электронную платформу для набора в вузы иностранных студентов. На правительственном портале опубликовали постановление о реализации такого экспериментального проекта.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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«С 1 августа начинается запуск Единой межведомственной информационной системы по набору иностранных поступающих в учреждения высшего образования. Первый шаг — подключение электронных кабинетов учреждений высшего образования к Единой системе», — сказано в сообщении.
Для этого вузы до 1 августа должны предоставить госпредприятию «Украинский государственный центр международного образования» следующие документы:
«По результатам подключения высших учебных заведений к единой системе иностранные абитуриенты будут иметь возможность регистрации и подачи заявлений на выбранные образовательные программы», — добавили в министерстве.
Напомним, в конце апреля стало известно, что в Украине создадут электронную платформу для набора иностранных студентов на учебу в украинские вузы. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.
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