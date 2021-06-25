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В Украине с августа запустят е-платформу для набора в вузы иностранных студентов

В Украине с августа запустят е-платформу для набора в вузы иностранных студентов

В Украине с 1 августа запустят электронную платформу для набора в вузы иностранных студентов. На правительственном портале опубликовали постановление о реализации такого экспериментального проекта.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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«С 1 августа начинается запуск Единой межведомственной информационной системы по набору иностранных поступающих в учреждения высшего образования. Первый шаг — подключение электронных кабинетов учреждений высшего образования к Единой системе», — сказано в сообщении.

Для этого вузы до 1 августа должны предоставить госпредприятию «Украинский государственный центр международного образования» следующие документы:

  • заполненный договор с ГП в двух экземплярах;
  • подтверждающие документы о наличии у вуза лицензии на осуществление образовательной деятельности и сертификата об аккредитации образовательной программы в определенном порядке;
  • письмо о назначении ответственного оператора единой системы в учреждениях высшего образования, который является сотрудником ЗВО (что подтверждается приказом на назначение).

«По результатам подключения высших учебных заведений к единой системе иностранные абитуриенты будут иметь возможность регистрации и подачи заявлений на выбранные образовательные программы», — добавили в министерстве.

Напомним, в конце апреля стало известно, что в Украине создадут электронную платформу для набора иностранных студентов на учебу в украинские вузы. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

По материалам Finance.UA
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