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Дополнительные 742 миллиона для судов: Зеленский подписал закон

Дополнительные 742 миллиона для судов: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в государственный бюджет по урегулированию вопроса оплаты труда сотрудников аппаратов судов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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«Президент Владимир Зеленский подписал Закон „О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2021 год“ относительно увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами“ № 1558-ІХ, который парламент принял 17 июня 2021 года», — говорится в сообщении.

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В ОП отметили, что право на своевременную выплату заработной платы защищено законом, но это право систематически нарушается в отношении работников аппаратов судов.

«На 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности. Определенных бюджетом средств не хватает на выплату заработной платы работникам аппаратов местных и апелляционных судов, даже в пределах обязательных минимальных выплат. На необходимости финансового обеспечения судов также делают акцент международные институты, указывая, что суды нуждаются в достаточных ресурсах», — заявили в офисе главы государства.

Закон, который подписал Президент, должен урегулировать вопрос оплаты труда сотрудников аппаратов судов и обеспечить надлежащие условия для работы судов, что гарантировано Конституцией Украины.

По данным ОП, документ вносит изменения в Государственный бюджет на текущий год, увеличивая расходы Государственной судебной администрации Украины по программе «Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия» на 742 млн грн.

«Это позволит частично решить первоочередную потребность в увеличении объема расходов на выплату заработных плат для работников аппаратов судов», — пояснили в Офисе Президента.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

По материалам Укринформ
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