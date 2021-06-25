Более 600 тыс. украинцев платят взносы в систему соцстрахования Польши

За последние полгода количество граждан Украины, которые платят взносы в систему социального страхования (ZUS) Польши, выросло на 15% – до 603,5 тыс.

Об этом в ответ на информационный запрос корреспондента Укринформа сообщили в ZUS Польши.

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Как отмечается, количество иностранцев, которые зарегистрированы в польской системе пенсионного обеспечения и социальных отчислений, по состоянию на 30 июня составляет 818,8 тыс. лиц.

«Около 74% из этого количества, то есть 603,5 тыс., – лица с украинским гражданством», – сообщили в ZUS.

Как отмечается, с 31 января по 30 июня количество украинцев, которые платят взносы в ZUS Польши, выросло на 15%.

В течение аналогичного периода 2020 года количество украинцев, которые платили социальные отчисления в Польше, уменьшилось на 8%. Это было вызвано пандемией коронавируса и массовым выездом украинцев из Польши домой.

Как сообщили в ZUS Польши, за последние полгода больше всего в системе соцстрахования страны выросло количество граждан Грузии (на 27,9%) и Беларуси (на 16%).

По разным подсчетам в Польше на сегодня находится и работает 1-1,5 млн украинцев.