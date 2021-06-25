Межбанк: пятница началась с повышения котировок

В пятницу, 9 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,28−27,30 гривен.
Доллар сразу взял курс на повышение и в 10.15 котировки оказались на уровне 27,29−27,31 гривен за один доллар.
В 10.20 доллар подорожал еще на 1 копейку и достиг отметки 27,30−27,32 UAH/USD. В 10.30 «зеленый» подорожал до 27,31/27,33 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,30 / 27,33
евро — 32,37 / 32,40
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