Нидерландский Lightyear One продемонстрировал запас хода в 710 километров

Нидерландский автомобиль Lightyear One на солнечных батареях смог продемонстрировать дальность хода в 710 километров в последнем испытании на треке.
Оно проводилось в испытательном центре Альденховена в Германии. Машина передвигалась по треку с постоянной скоростью в 85 километров в час. Тесты длились целых 9 часов. По словам представителей стартапа, данное достижение должно продемонстрировать эффективность запатентованной технологии и показать, что компания действительно способна запустить в производство автомобиль с относительно небольшой батареей.
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Однако производитель не считает солнечные панели панацеей, поэтому дополнительно сосредоточен на совершенствовании обычных батарей. Среди прочего улучшается производительность, энергопотребление системы охлаждения и программное обеспечение.
Стоит отметить, что для Lightyear эти показатели являются очень важной технологической вехой. Целых четыре года заняло совершенствование технологии и, наконец-то, показало свою эффективность, превзойдя все ожидания. Согласно заявлению генерального директора марки, эти тесты дали бренду много полезной информации, которая напрямую повлияет на ценообразование будущих моделей и подскажет инженерам, в каком направлении двигаться дальше.
Напомним, что Lightyear One оснащается батареей на 60 кВт*ч, что является средним показателем. Еще 22 кВт*ч дают солнечные батареи, увеличивая запас хода примерно на 210 километров. Характеристики пока неизвестны, сообщается только то, что машина способна разгоняться до 100 километров в час менее, чем за 10 секунд.
Компания намерена представить серийную версию One к первому полугодию 2022 года. Тогда же в продажу поступит эксклюзивная серия из 946 автомобилей. Полноценным массовым производством фирма рассчитывает заняться с 2024 года.
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