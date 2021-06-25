На кресло главы Бюро экономической безопасности претендует более 50 человек

Более 50 претендентов подали заявки на конкурс на главу Бюро экономической безопасности.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко в комментарии Интерфакс-Украина.

По словам Любченко, уже получена 51 заявка. Однако это пока может быть не окончательное число, так как некоторые заявки могли подаваться по почте.

Он добавил, что заседание конкурсной комиссии, на которой информация о кандидатах станет более полной, состоится в пятницу. Министр воздержался от комментария о конкретных кандидатах, которые уже публично заявили о подаче заявок.

Ранее сообщалось, что на пост главы БЭБ претендует бывший министр финансов Украины и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк. 7 июля он подал документы на конкурс по отбору директора Бюро.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности Украины 28 января. Президент подписал его 22 марта.

Бюро начнет работу 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации.

Согласно закону, в БЭБ будет работать до четырех тысяч сотрудников, а директора органа выберут на конкурсе. Налоговую милицию, которая осталась в ГФС после разделения ведомства на налоговую и таможенную службу, ликвидируют.

В госбюджете на 2021 год предусмотрели расходы на создание Бюро экономической безопасности. Минфин заложил на эти цели 587 млн грн. Это более чем вдвое меньше, чем на меры по реорганизации Государственной фискальной службы (1,3 млрд грн).