0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

На кресло главы Бюро экономической безопасности претендует более 50 человек

На кресло главы Бюро экономической безопасности претендует более 50 человек

Более 50 претендентов подали заявки на конкурс на главу Бюро экономической безопасности.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко в комментарии Интерфакс-Украина.

По словам Любченко, уже получена 51 заявка. Однако это пока может быть не окончательное число, так как некоторые заявки могли подаваться по почте.

Он добавил, что заседание конкурсной комиссии, на которой информация о кандидатах станет более полной, состоится в пятницу. Министр воздержался от комментария о конкретных кандидатах, которые уже публично заявили о подаче заявок.

Ранее сообщалось, что на пост главы БЭБ претендует бывший министр финансов Украины и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк. 7 июля он подал документы на конкурс по отбору директора Бюро.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности Украины 28 января. Президент подписал его 22 марта.

Бюро начнет работу 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации.

Согласно закону, в БЭБ будет работать до четырех тысяч сотрудников, а директора органа выберут на конкурсе. Налоговую милицию, которая осталась в ГФС после разделения ведомства на налоговую и таможенную службу, ликвидируют.

В госбюджете на 2021 год предусмотрели расходы на создание Бюро экономической безопасности. Минфин заложил на эти цели 587 млн грн. Это более чем вдвое меньше, чем на меры по реорганизации Государственной фискальной службы (1,3 млрд грн).

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.