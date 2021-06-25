Трудовые проверки: ТОП типичных нарушений работодателей

На начало мая 2021 года Управление Гоструда в Сумской области на предмет трудового законодательства уже проверило 103 предприятия. Из них лишь 21 случай оказался без нарушений.

Об этом пишет официальное издание Государственной фискальной службы.

Суммируя результаты проведенных проверок, специалисты Гоструда установили наиболее типичные нарушения и ошибки среди работодателей, среди которых:

выплата заработной платы производится с нарушением сроков, установленных частью первой статьи 115 КЗоТ и частью первой статьи 24 ЗУ № 108, а именно позднее семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата. Такое нарушение есть почти у каждого 2-го субъекта хозяйствования (ч. 1 ст. 115 КЗоТ);

заработная плата работникам за все время ежегодного отпуска выплачивается позже чем за три дня до начала отпуска (ч. 4 ст. 115 КЗоТ);

трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, разрывается работником при отсутствии письменного предупреждения собственника или уполномоченного им органа за две недели (ч. 1 ст. 38 КЗоТ);

при увольнении работников выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится не в день увольнения. В связи с невыплатой причитающихся сумм уволенным при увольнении в сроки, указанные в статье 116 КЗоТ по вине собственника или уполномоченного им органа, последним не выплачен средний заработок за все время задержки по день фактического расчета (ст. 116 КЗоТ, 117 КЗоТ);

О важных новостях и законодательных нововведениях, которые так или иначе повлияют на кошельки украинцев, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь!  323;

несвоевременная подача уведомления в орган ГНС о приеме на работу сотрудника ( ПКМУ № 413);

сотрудников не знакомят с правилами внутреннего трудового распорядка на предприятии (ст. 29 КЗоТ);

не проводится индексация заработной платы (ст. 95 КЗоТ);

работники не уведомлены за 2 месяца об изменении существенных условий труда (ст. 32 КЗоТ);

праздничные, сверхурочные и ночные не оплачиваются в соответствии с действующим законодательством (ст. 106, 107, 108 КЗоТ);

на предприятиях не составляются графики отпусков (ст. 79 КЗоТ);

работа в выходные дни осуществляется без разрешения выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя) (ст. 71 КЗоТ);

работодателем не обеспечивается достоверный учет выполняемой работником работы (ст. 30 КЗоТ);

трудовая книжка не выдается работнику в день увольнения (ст. 47 КЗоТ);

отпуск без сохранения заработной платы, составляет более 15 календарных дней в году (ст. 84 КЗоТ);

работники отрабатывают сверхурочных более 120 часов в год (ст. 65 КЗоТ);

пособие по временной нетрудоспособности застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта), других основаниях, предусмотренных законом, выплачивается в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы (ЗУ № 1105).

Справка Finance.ua:

Плановая проверка является заранее запланированным визитом инспектора и осуществляется согласно годовому плану мероприятий государственного надзора (контроля).