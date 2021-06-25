Трудовые проверки: ТОП типичных нарушений работодателей

На начало мая 2021 года Управление Гоструда в Сумской области на предмет трудового законодательства уже проверило 103 предприятия. Из них лишь 21 случай оказался без нарушений.
Об этом пишет официальное издание Государственной фискальной службы.
Суммируя результаты проведенных проверок, специалисты Гоструда установили наиболее типичные нарушения и ошибки среди работодателей, среди которых:
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