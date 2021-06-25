Шмыгаль назвал шаги борьбы с тенью в экономике

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал реформу корпоративного управления, приватизацию неэффективных госпредприятий и диджитализацию одними из главных шагов в борьбе государства с теневой экономикой.
Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Литве по итогам четвертой конференции по вопросам реформ в Украине.
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По его словам, одним из механизмов преодоления теневой экономики является корпоративная реформа и приватизация, в ходе которой неэффективные госпредприятия передаются в акционерную и частную форму управления.
«В этом году парламент разблокировал „большую“ приватизацию. В прошлом году мы имели успешный опыт „малой“ приватизации, превысив, несмотря на пандемию, планы и ожидания», — отметил Шмыгаль.
Второй важный шаг, по словам главы правительства, — это максимальная диджитализация отношений государства с бизнесом и гражданами. Планируется, что до конца года все государственные и общественные услуги будут переведены в цифровой формат, который предотвращает коррупцию.
Также, по словам Шмыгаля, большую роль в преодолении теневой экономики играет реформа судебной системы, а также развитие инфраструктуры антикоррупционных органов.
«Кроме этого, есть еще ряд мероприятий, которые осуществляются Украиной. Это законопроект о реформе СБУ, разделение налоговой и таможни на два разных юридических лица, внедрение рискоориентированных систем», — сказал премьер-министр.
Он добавил, что есть еще значительный перечень реформ и мер, которые помогут побороть теневую экономику.
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