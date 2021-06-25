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Шмыгаль назвал сроки вступления Украины в ЕС

Шмыгаль назвал сроки вступления Украины в ЕС

Украина намерена получить членство в НАТО и Европейском Союзе в течение 5−10 лет.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью литовскому изданию LRT.

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«Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5−10 лет», — сказал премьер и подчеркнул, что этот шаг зависит не только от Украины, но и от других государств.

При этом глава правительства отметил, что движение официального Киева к членству в ЕС не останавливается и что важным вопросом европейского будущего Украины остается последовательная реализация реформ.

Шмыгаль напомнил, что ЕС уже стал главным торговым партнером Украины.

«Продолжаем работать в контексте интеграции Украины в цифровой и энергетический рынки, работаем над подписанием „промышленного“, „авиационного“ и „таможенного“ безвизов», — добавил он.

Напомним, ранее глава правительства назвал максимальную интеграцию украинских энергетических рынков с рынками ЕС и синхронизацию объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E главной целью Украины в сфере энергетики.

По материалам Корреспондент.net
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