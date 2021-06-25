ЕС создаст новое агентство по борьбе с отмыванием денег

Европейский союз планирует создать новую систему по борьбе за отмыванием денег после нескольких банковских скандалов перед пандемией.
Об этом сообщает EUobserver.
Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), новое агентство ЕС, станет «центральным элементом» обновленной системы регулирования, в которой также будут участвовать национальные органы, говорится в предварительном предложении Европейской комиссии.
«Отмывание денег, финансирование терроризма и организованная преступность остаются серьезными проблемами, которые следует решать на уровне Союза», — говорится в проекте.
AMLA будет принимать оперативные решения в отношении рискованных компаний.
«Посредством непосредственного надзора и принятия решений в отношении некоторых из наиболее рискованных организаций, имеющих обязательства в трансграничном финансовом секторе, Управление будет вносить непосредственный вклад в предотвращение случаев отмывания денег/финансирования терроризма в ЕС», — говорится в предложении Комиссии.
Управление также будет следить за национальными регулирующими органами, чтобы убедиться, что они выполняют свою работу.
В предложении говорится, что странам ЕС придется гармонизировать законы о борьбе с отмыванием денег, чтобы проект заработал.
Комиссия заявила, что также потребуются новые правила для принятия новых правил раскрытия реальных владельцев криптовалютных активов.
В ЕС есть несколько слабых юрисдикций, которые служат точками входа незаконных денег в европейскую банковскую систему. К ним относятся Австрия, страны Балтии, Кипр, Люксембург и Мальта.
Но ведущие голландские, немецкие, скандинавские и испанские банки также сталкивались со скандалами с отмыванием денег в последние годы, включая дело Danske Bank на 200 миллиардов евро в 2018 году — крупнейший в истории ЕС.
Европейское банковское управление (EBA), регулирующий орган ЕС в Париже, уже имеет подразделение по борьбе с отмыванием денег. Но это всего около 10 чиновников, не имеющих реальных полномочий, чье расследование относительно Danske Bank удивило многих, не обнаружив никаких нарушений.
Проект документа должен быть опубликован 20 июля после окончательной доработки, а структура должна начать работу к 2026 году, если государства-члены согласятся.
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