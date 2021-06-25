Зеленский ветировал закон о перезапуске ВККС и предоставил свои предложения

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Глава государства приложил к документу свои предложения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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Глава государства предлагает предусмотреть, что ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов, по меньшей мере, шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

Также президент предлагает установить, что на запрос члена первого состава Конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения осуществления его полномочий УК может привлекать помощников, переводчиков.

Финансирование деятельности таких помощников, переводчиков может осуществляться с привлечением международной технической помощи.

Подчеркнем, Зеленский объясняет вето закона частично конкурирующими между собой правками ко второму чтению. Так как в документе одна норма предоставляет международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, а другая определяет, что для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по два голоса украинских и международных экспертов.

Напомним, ранее глава ВР Дмитрий Разумков анонсировал, что Зеленский может ветировать этот закон из-за технической коллизии с нормами о международных экспертах в конкурсной комиссии.