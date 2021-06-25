В Киевводоканал пришли с обысками

В главный офис «Киевводоканала» пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Как сообщили в «Киевводоканале», следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу относительно объектов строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Читайте также: СБУ провела обыски в «Киевавтодоре» из-за миллионных схем

Сотрудники ГБР дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия.

«Киевводоканал» сообщает, что предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.