В Киевводоканал пришли с обысками

В главный офис «Киевводоканала» пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Как сообщили в «Киевводоканале», следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу относительно объектов строительства водопроводно-канализационного хозяйства.
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Сотрудники ГБР дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия.
«Киевводоканал» сообщает, что предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.
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