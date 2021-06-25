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Три совета как выгоднее получать и отправлять Western Union в monobank

По итогам 2020 года в Украину с помощью систем переводов поступило 2,7 млрд. долларов. В основном это переводы из США, Италии, Израиля, России и Германии. Лидером рынка международных денежных переводов в Украину с долей более 60% уже много лет остается Western Union. Эта система значительно опережает ближайших конкурентов MoneyGram (24%), RIA (10%) и IntelExpress (5%).

В начале 2021 года monobank, который уже обслуживает порядка 4 млн. клиентов, объявил о запуске международных переводов Western Union. Используя приложение mono можно в несколько кликов отправить или получить перевод. Проект запущен на базе Corezoid Process Engine совместно с компанией Middleware Inc. (США), технологическим партнером Monobank и Western Union.

Почему выбирают Western Union?

На рынке международных переводов наблюдается высокая конкуренция.

Во-первых, для небольших сумм удобны p2p платежи от Mastercard и Visa. Но их поддерживают далеко не все банки, и, как правило, действуют жесткие ограничения по суммам, да и плата за перевод может получиться более 2% от суммы транзакции.

Во-вторых, есть SWIFT переводы. Но их, как правило, удобно использовать для отправки сумм свыше 5 000 долларов или евро. Также такие переводы получателям зачастую приходится ждать до 2-5 дней.

В-третьих, появилось много платежных сервисов для online-переводов, которые завлекают условно выгодным курсом и низкими комиссиями.

Но тут не все так просто, часто новые сервисы умалчивают о подводных камнях:

  • например, не позволяют получить выплату в валюте, зарабатывая на принудительной конвертации;
  • могут значительно ограничивать суммы переводов, пока не накопят историю о клиенте;
  • часто не охватывают все основные валюты и могут не работать в долларах.

Western Union остается универсальной и удобной системой представленной практически во всем мире и позволяет как получать, так и отправлять переводы в более чем 200 стран и территорий.

Тарифы monobank по переводам Western Union

Получение платежей — бесплатно. Валюту выплаты перевода выбирает отправитель. Это может быть как гривна, так и доллар или евро.
Отправка платежейтарифы на перевод Western Union зависят от суммы, канала и страны назначения. Как правило, перевод доступен получателю уже через несколько минут после отправки.

Как выгоднее всего отправить и получить деньги из-за рубежа?

Совет 1. Избегайте лишних конвертаций.
При отправке долларов из США или евро из Германии, Италии или других стран зоны платежей в евро, многие системы предлагают выплату в гривне. При этом, если выбрать выплату в валюте отправки (доллар США или евро), то можно сэкономить на конвертации.

Совет 2. Не дробите суммы.
Обращайте внимание на комиссию в зависимости от суммы транзакции. В некоторых странах, например, в Польше или Чехии, размер комиссии может быть фиксированным в широком диапазоне сумм. В таком случае выгодно отправлять более крупные суммы, так как % комиссии за отправление будет меньше.

Совет 3. Проверяйте условия отправки в разных валютах.
Условия денежных переводов динамичны и часто могут меняться в зависимости от страны, канала, суммы и валюты перевода. В одни страны выгоднее отправлять перевод в гривне, а в другие в иностранной валюте. Поэтому, прежде чем отправить деньги, проверьте курс и размер комиссии для разных валют.

По материалам monobank
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