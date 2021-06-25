Цены на продовольствие упали впервые за год — ООН

По итогам июня мировые цены на продовольствие упали впервые за последние 12 месяцев.
Об этом говорится в обзоре ФАО – Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Отмечается, что среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в июне составило 124,6 пункта, что на 2,5% ниже, чем в мае. По сравнению с июнем 2020 года показатель вырос на 33,9%.
Падение цен в ФАО объяснили тем, что подешевели масло, зерновые и молочная продукция. Снижение этих цен перекрыло подорожание мяса и сахара.
Индекс цен на растительные масла снизился на 9,8%, достигнув четырехмесячного минимума.
Индекс цен на зерновые снизился к маю на 2,6%, но превышает показатель июня 2020 года на 33,8%. Кукуруза подешевела на 5% вслед за снижением котировок в Аргентине с появлением нового урожая, объемы которого оказались больше, чем ожидалось.
Международные цены на пшеницу в июне уменьшились незначительно – на 0,8%. Этому способствовал благоприятный общемировой прогноз, а также улучшение видов на урожай во многих ключевых странах-производителях. Эти факторы нивелировали тенденцию к повышению цен, обусловленную засушливой погодой в Северной Америке, поясняется в сообщении.
Индекс цен на молочную продукцию уменьшился на 1%, сильнее всего подешевело сливочное масло, что в ФАО объяснили резким сокращением мирового импортного спроса и незначительным увеличением запасов, особенно в Европе.
Индекс цен на сахар продолжает расти третий месяц подряд, увеличившись на 0,9% по сравнению с майским показателем и достигнув нового многолетнего максимума. Рост цен был вызван неопределенностью относительно того, каким образом неблагоприятные погодные условия скажутся на объемах урожая в Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером сахара, объясняет ФАО.
Индекс цен на мясо в июне вырос на 2,1%, и эта тенденция сохраняется девятый месяц подряд. При этом в сравнении с соответствующим периодом прошлого года индекс поднялся на 15,6%, но он все еще на 8% ниже максимального уровня, который был достигнут в августе 2014 года.
Также в ФАО заявили, что во внешней продовольственной помощи нуждаются 45 стран, преимущественно в Африке.
Индекс продовольственных цен ФАО – это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.
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