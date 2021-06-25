Раде предлагают снизить межбанковскую комиссию

Более 80 народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который предусматривает снижение размера комиссии интерчейндж.
Текст проекта закона №5734 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно законодательного регулирования комиссионного вознаграждения за интерчейндж в соответствии с положениями Регламента 2015/751 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2015 года” обнародован на сайте парламента.
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Согласно пояснительной записке, законопроєктом предлагается внести изменения в Законы «О банках и банковской деятельности», «О платежных системах и переводе средств в Украине», а также в принятый 30 июня этого года Закон «О платежных услугах», который через год после вступления в силу будет введен в действие вместо него.
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Документом предлагается закрепить постепенный переход к установленному законодательством ЕС размеру комиссионного вознаграждения за интерчейндж, по которому установить, что размер комиссионного вознаграждения за интерчейндж не может превышать:
Законопроектом также предлагается установить, что размер комиссионного вознаграждения за интерчейндж с 1 января 2025 года не может превышать относительно суммы операции, проведенной с использованием дебетовой платежной карты – 0,2%, с использованием кредитной платежной карты – 0,3%.
Также предполагается ввести ответственность за превышение установленных предельных размеров комиссионного вознаграждения за интерчейндж.
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