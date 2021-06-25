Раде предлагают снизить межбанковскую комиссию

Более 80 народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который предусматривает снижение размера комиссии интерчейндж.

Текст проекта закона №5734 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно законодательного регулирования комиссионного вознаграждения за интерчейндж в соответствии с положениями Регламента 2015/751 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2015 года” обнародован на сайте парламента.

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Согласно пояснительной записке, законопроєктом предлагается внести изменения в Законы «О банках и банковской деятельности», «О платежных системах и переводе средств в Украине», а также в принятый 30 июня этого года Закон «О платежных услугах», который через год после вступления в силу будет введен в действие вместо него.

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Документом предлагается закрепить постепенный переход к установленному законодательством ЕС размеру комиссионного вознаграждения за интерчейндж, по которому установить, что размер комиссионного вознаграждения за интерчейндж не может превышать:

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года – 1%;

с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года – 0,7%;

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – 0,5%.

Законопроектом также предлагается установить, что размер комиссионного вознаграждения за интерчейндж с 1 января 2025 года не может превышать относительно суммы операции, проведенной с использованием дебетовой платежной карты – 0,2%, с использованием кредитной платежной карты – 0,3%.

Также предполагается ввести ответственность за превышение установленных предельных размеров комиссионного вознаграждения за интерчейндж.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины с международными платежными системами Visa и Mastercard подписали меморандум, который будет способствовать усилению конкуренции на платежном рынке Украины и снижению ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж). Для этого компании Visa и Mastercard обратились в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия.