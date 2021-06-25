Минэнерго хочет создать «черный список» нарушителей на рынке электроэнергии

Министерство энергетики инициирует создание «черного списка» — перечня систематических нарушителей на рынке электроэнергии, которым временно будут ограничивать доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Наработки изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже э/э на «Украинской энергетической бирже» представят на заседании аукционного комитета 9 июля.

Также, говорят в ведомстве, с запросами о введении таких изменений в министерство обратились «Гарантированный покупатель» и УЭБ.

«Следует отметить, что сейчас наблюдается ситуация искажения ценообразования на организованных сегментах рынка, о чем свидетельствует периодическое падение цены на электрическую энергию ниже себестоимости ее производства даже самой дешевой атомной генерацией», — отметили в Минэнерго.

В министерстве подчеркнули также манипуляции на рынке двусторонних договоров. Так, отдельные трейдеры и электропоставщики, заключившие двусторонние договоры на покупку электроэнергии, не выполняют свои обязательства по покупке электроэнергии в объемах и по ценам, указанным в договорах, и нарушают условия оплаты.

Это приводит к ухудшению финансово-экономического состояния производителей электроэнергии, усложняет планирование производственной деятельности, в частности, определение и формирование необходимых запасов топлива.

А это усложняет подготовку энергогенерирующих предприятий к прохождению осенне-зимнего периода и создает угрозу безопасности поставок электрической энергии потребителям, подытожили в Минэнерго.

Справка Finance.ua:

Антимонопольный комитет начал расследование в отношении наличия или отсутствия в действиях участников рынка электроэнергии нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.