Минэнерго хочет создать «черный список» нарушителей на рынке электроэнергии

Министерство энергетики инициирует создание «черного списка» — перечня систематических нарушителей на рынке электроэнергии, которым временно будут ограничивать доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Наработки изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже э/э на «Украинской энергетической бирже» представят на заседании аукционного комитета 9 июля.
Также, говорят в ведомстве, с запросами о введении таких изменений в министерство обратились «Гарантированный покупатель» и УЭБ.
«Следует отметить, что сейчас наблюдается ситуация искажения ценообразования на организованных сегментах рынка, о чем свидетельствует периодическое падение цены на электрическую энергию ниже себестоимости ее производства даже самой дешевой атомной генерацией», — отметили в Минэнерго.
В министерстве подчеркнули также манипуляции на рынке двусторонних договоров. Так, отдельные трейдеры и электропоставщики, заключившие двусторонние договоры на покупку электроэнергии, не выполняют свои обязательства по покупке электроэнергии в объемах и по ценам, указанным в договорах, и нарушают условия оплаты.
Это приводит к ухудшению финансово-экономического состояния производителей электроэнергии, усложняет планирование производственной деятельности, в частности, определение и формирование необходимых запасов топлива.
А это усложняет подготовку энергогенерирующих предприятий к прохождению осенне-зимнего периода и создает угрозу безопасности поставок электрической энергии потребителям, подытожили в Минэнерго.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Приложение «Дія» запустило новый способ авторизации7 ч. назад - 1310 13
В октябре тарифы на отопление взлетят на 40% - прогноз2 ч. назад - 631 9
Мы с реформами самые быстрые в Европе — ЗеленскийВчера, 16:00 - 873 8
Гендиректор «Укрпочты» опроверг свои слова о зарплатах в 1000 долларов у почтальонов4 ч. назад - 488 6
Газпром объяснил отказ бронировать дополнительную прокачку через Украину и ПольшуВчера, 11:45 - 2622 3
НБУ изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривныВчера, 17:02 - 1831 2
Приложение «Дія» запустило новый способ авторизации7 ч. назад - 1310 13
США назвали пять главных реформ для УкраиныВчера, 21:00 - 1180 2
В Минфине объяснили, как изменения в Налоговый кодекс будут касаться людей, которые продают собственное жилье7 ч. назад - 1120
Мы с реформами самые быстрые в Европе — ЗеленскийВчера, 16:00 - 873 8
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)Вчера, 12:10 - 398 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1457 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 666 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1357
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2481 2