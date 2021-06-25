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Минсоцполитики перечислило 1,1 млрд грн на выплаты субсидий

Минсоцполитики перечислило 1,1 млрд грн на выплаты субсидий

Министерство социальной политики перечислило 1,1 млрд грн на выплаты жилищных субсидий жителям регионов.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики в Facebook.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Куда пойдут эти средства? Согласно сообщению, ведомство перечислило региональным департаментам социальной защиты населения средства на выплаты пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату коммунальных услуг.

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“В банковские учреждения направляют денежные средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут перечислены на счета получателей в банках и Укрпочте до конца текущей недели. Получателям субсидий, которые получают средства через почту, выплаты будут произведены до конца текущего месяца.

В пресс-службе обратили внимание, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца – май и июнь 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • Ранее стало известно, что с переназначением субсидий возникли проблемы. Как оказалось, в отдельных городах органами местного самоуправления «не обеспечено соблюдение требований порядка назначения жилищных субсидий на следующий период, и поэтому переназначение субсидии на следующий период в автоматическом режиме проведено не в полном объеме».
  • Выплаты жилищных субсидий после переназначения начнутся в ближайшее время, а их размер составит 290 грн на домохозяйство.
По материалам Finance.UA
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