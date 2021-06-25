Межбанк: что происходит с курсом в четверг

В четверг, 8 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,23-27,25 гривен.
От момента открытия на таком уровне доллар продержался до 10.25, после чего подорожал до уровня до 27,24-27,26 гривен за один доллар.
В 10.50 доллар продолжил дорожать и достиг отметки 27,25-27,27 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,25 / 27,27
евро – 32,16 / 32,18
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