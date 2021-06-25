0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

НБУ будет наказывать банки за нарушение прав потребителей

НБУ будет наказывать банки за нарушение прав потребителей

Национальный банк предусмотрел для банков меры воздействия за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Обо всех банковских новациях мы также рассказываем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних новостей.

«Национальный банк Украины предусмотрел в своем нормативно-правовом акте меры воздействия к банкам за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в частности требований относительно этического поведения во время урегулирования просроченной задолженности. Потребность в изменениях возникла в связи с принятием Закона Украины от 19.03.2021 № 1349-ІХ „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности“», — сказано в сообщении.

Как поясняет регулятор, этот Закон предусмотрел новые меры воздействия на кредитодателей и коллекторские компании за нарушение прав потребителей во время урегулирования просроченной задолженности.

Как Нацбанк будет наказывать нарушителей:

  • письменным предостережением или штрафными санкциями;
  • штрафные санкции могут колебаться в размере от 300 до 8 000 необлагаемых минимумов доходов граждан в зависимости от вида нарушения.

Это постановление вступает в силу с 14 июля 2021 года — одновременно с введением в действие Закона Украины № 1349-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности».

Справка Finance.ua:

  • Уже 14 июля закон «Об урегулировании просроченной задолженности» вступает в силу в полном объеме. В частности, кредитор и коллектор должны будут подавать в НБУ информацию о заключении договора и привлеченных лицах.
  • Ранее Национальный банк определил порядок надзора за соблюдением участниками рынка небанковских финансовых услуг, законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и требований законодательства о рекламе.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.