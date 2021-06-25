НБУ будет наказывать банки за нарушение прав потребителей

Национальный банк предусмотрел для банков меры воздействия за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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«Национальный банк Украины предусмотрел в своем нормативно-правовом акте меры воздействия к банкам за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в частности требований относительно этического поведения во время урегулирования просроченной задолженности. Потребность в изменениях возникла в связи с принятием Закона Украины от 19.03.2021 № 1349-ІХ „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности“», — сказано в сообщении.

Как поясняет регулятор, этот Закон предусмотрел новые меры воздействия на кредитодателей и коллекторские компании за нарушение прав потребителей во время урегулирования просроченной задолженности.

Как Нацбанк будет наказывать нарушителей:

письменным предостережением или штрафными санкциями;

штрафные санкции могут колебаться в размере от 300 до 8 000 необлагаемых минимумов доходов граждан в зависимости от вида нарушения.

Это постановление вступает в силу с 14 июля 2021 года — одновременно с введением в действие Закона Украины № 1349-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности».

Справка Finance.ua:

Уже 14 июля закон «Об урегулировании просроченной задолженности» вступает в силу в полном объеме. В частности, кредитор и коллектор должны будут подавать в НБУ информацию о заключении договора и привлеченных лицах.