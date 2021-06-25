ТОП-10 «свежепригнанных» легковушек в Украине (инфографика)

Первый летний месяц завершился с результатом 37 тысяч первых регистраций легковых авто с пробегом: об этом свидетельствуют открытые данные ГСЦ МВД о регистрационных действиях с транспортными средствами. В целом же, с начала 2021-го года украинский автопарк пополнился на 202 тысячи легковушек, которые прибыли к нам из-за границы.

Об этом свидетельствует аналитика портала auto.ria.

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Продолжает расти доля «свежепригнанных» авто на вторичном рынке: в январе таких было 29%, сейчас — 36%. Средний возраст этих машин составляет 8,5 лет, самыми популярными годами выпуска остаются 2015, 2016 и 2017-й. Далее — от обобщенных данных к отдельным моделям, которые украинцы чаще всего регистрировали в июне этого года.

Совсем недолго (всего один месяц) продержался Volkswagen Golf на первой позиции этого рейтинга, потому что на этот раз его снова возглавил Volkswagen Passat, еще и нарастив отрыв. Статистика подтверждает, что вкусы покупателей остаются довольно постоянными, потому что кроме возвращения на первую строчку «Пассата», дальше в списке существенных изменений не произошло.

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Из наиболее заметных — потеря трех позиций минивэном Opel Zafira, и поднятие в таблице нескольких моделей, таких как Ford Fusion (+2), BMW 3 серии (+5) и скачок на 6 строк с попаданием в этот «Топ-20» Dodge Journey.

В сегменте премиум-авто на этот раз без ярких сюрпризов. Даже можно сказать, привычная среднестатистическая картина, как для Украины: первую регистрацию прошли 11 Maserati, по 2 Aston Martin и McLaren, к которым добавился один Bentley.