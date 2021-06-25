Какие отрасли украинской экономики наиболее прибыльны и убыточны

По результатам прошлого года выяснилось, что наиболее прибыльной отраслью украинской экономики было сельское, лесное и рыбное хозяйство. Наибольшие убытки были в сфере временного размещения и организации питания, а также спорта, развлечений и отдыха (2020-й – год начала пандемии, и большинство ограничений затронули именно эти области).
В 2014 году средняя операционная рентабельность предприятий была отрицательной – минус 4,1%. Единственными прибыльными отраслями экономики были сельское, лесное и рыбное хозяйство (20,6%), образование (5,5%), промышленность (1,6%) и строительство (5,8%). Наибольшие убытки были в сфере операций с недвижимостью (-46,9%).
В 2015 году средняя операционная рентабельность предприятий вышла на 1%, но уровень рентабельности всей деятельности предприятий все еще был отрицательным – минус 7,3%. Самой прибыльной отраслью также было сельское хозяйство (41,7%), а убыточной – операции с недвижимостью (-33,4%).
Операционная рентабельность предприятий в 2016 году выросла до 7,4%, а эффективность всей деятельности предприятий – до 0,6%. Самой рентабельной отраслью оставалось сельское хозяйство (32,4%), а также профессиональная, научная и техническая деятельность (17,6%), оптовая и розничная торговля (15,8%). Наименее рентабельной отраслью было искусство, спорт, отдых и развлечения – минус 16,5%.
Средняя операционная рентабельность предприятий по итогам 2017 года составила 8,8% (эффективность деятельности предприятий 3%), в 2018 году снизилась до 8,1%. В эти два года самыми прибыльными отраслями были сельское хозяйство, торговля, ІТ и гостинично-ресторанный бизнес.
В 2019 году операционная рентабельность предприятий составила 10,2%. Самыми прибыльными отраслями экономики стали операции с недвижимостью (34,7%), профессиональная, научная и техническая деятельность (26,2%), оптовая и розничная торговля (25,3%).
По итогам прошлого года средняя операционная рентабельность предприятий снизилась до 6,5%, а уровень рентабельности всей деятельности предприятий – 1,1%. Наиболее прибыльными отраслями были сельское хозяйство (18,4%), оптовая и розничная торговля (16,3%), ІТ (15,2%) и здравоохранение (11%). Наибольшие убытки были у предприятий в сфере гостинично-ресторанного бизнеса (-8,9%), искусства, отдыха и развлечений (-9,6%).
За три месяца 2021-го средняя операционная рентабельность предприятий составила 13,3%. Пока самая прибыльная отрасль – операции с недвижимостью (39,8%).
Инфографика: «Слово и дело»
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