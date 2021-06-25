В каких областях медики получают самые высокие зарплаты (инфографика)

Больше всего предложений работы в медицинской сфере в Киеве (32% всех актуальных вакансий категории), в Днепре и области (17%).
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Кого ищут работодатели? В июне работодатели категории «Медицина и фармацевтика» наиболее активно искали врачей-терапевтов (15% всех открытых вакансий категории на кадровом портале grc.ua), провизоров (12%) и фармацевтов (10%).
Средняя предлагаемая зарплата по Украине в категории «Медицина и фармацевтика» составляет около 12 тыс. грн.
Почти половина ваккансий (49%) предлагает оклад от 6.6 тыс грн до 13.3 тыс. грн. Еще 29% работодателей предлагают компенсацию от 13.3 тыс. грн до 20 тыс. грн. Врачи узкого профиля и терапевты с наработанной базой пациентов могут рассчитывать на зарплату от 20 тыс. грн.
Самую высокую компенсацию кандидатам категории «Медицина и фармацевтика» предлагают в Харькове и области – средняя заработная плата категории составляет 21.9 тыс. грн. На втором месте по уровню заработных плат для работников медицинской сферы – Одесса и область (20 тыс. грн). Тройку лидеров по уровню компенсации закрывает Киев (средняя компенсация составляет 18.3 тыс. грн).
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