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В Нацбанке рассказали, сколько сейчас в обращении наличных

В Нацбанке рассказали, сколько сейчас в обращении наличных

По состоянию на 1 июля 2021 года в обращении страны находилось наличности на сумму 585,2 млрд грн, из них банкнот — 2,9 млрд штук и монет — 13,9 млрд штук.

Об этом во время пресс-брифинга по старту Всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов сказал директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко.

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«По состоянию на 1 июля в обращении находится наличных на сумму 585,2 млрд грн, из них 2,9 млрд штук — банкноты и 13,9 млрд штук монеты», — сказал Зайвенко.

Он также напомнил, что недавно Нацбанк осуществил оптимизацию банкнотно-монетного ряда, были изъяты из обращения мелкие номиналы монет — 1, 2, 5 и 25 копеек, вместо этого было предложено использовать правила округления. Также Нацбанк в 2019 году ввел купюру в 1 тысячу гривен.

Зайвенко напомнил, что в прошлом году на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось 5,5 штук подделок. Чаще всего подделывали банкноту 500 гривен образца 2006 года и 200 грн образца 2007 года. Поддельные банкноты рассчитаны для сбыта в заведениях торговли, быстрого питания, АЗС, аптек и тому подобное.

«Наибольшее количество подделок изымается в Киеве и Киевской области, Днепропетровской и Одесской областях», — отметил Зайвенко.

По материалам Укринформ
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