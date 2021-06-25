Экс-главе Укравтодора Новаку предъявили новые обвинения в Польше

Окружная прокуратура в Варшаве в среду предъявила дополнительные обвинения экс-главе Укравтодора Славомиру Новаку.

Польские следователи инкриминируют ему получение взяток на сумму 315 тыс. евро во время реализации публичных заказов на строительство дорог в Украине, сообщает РАР.

«Прокурор объявил Славомиру Н. измененное коррупционное обвинение. Оно включает получение дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тыс. евро за оказание поддержки компании в процессе получения и выполнения публичных заказов, касающихся строительства и ремонта дорог в Украине», — сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

Она добавила, что обвинение касается периода, когда Новак исполнял обязанности главы Укравтодора.

Новак отверг обвинения и отказался давать показания.

Справка Finance.ua:

В среду, 7 июля, Центральное антикоррупционное бюро ( CBA ) Польши задержало в Варшаве гражданку Украины по обвинению в отмывании денег в рамках уголовного дела против Новака.

22 июля прошлого года суд Варшавы арестовал Новака на три месяца по подозрению в коррупционных действиях на посту главы Укравтодора. Его задержание было следствием сотрудничества НАБУ и польского Центрального антикоррупционного бюро ( CBA ), а также органов прокуратуры обеих стран. Впоследствии его временный арест еще дважды продлевали.

После освобождения под залог из Варшавского СИЗО 12 апреля этого года Новак сообщил, что не будет комментировать ничего в своем деле, чтобы какие-то опрометчиво сказанные слова не были использованы против него. Екс-глава Укравтодора отметил, что сейчас перед ним борьба за свое доброе имя и правду".