Экс-главе Укравтодора Новаку предъявили новые обвинения в Польше

Окружная прокуратура в Варшаве в среду предъявила дополнительные обвинения экс-главе Укравтодора Славомиру Новаку.
Польские следователи инкриминируют ему получение взяток на сумму 315 тыс. евро во время реализации публичных заказов на строительство дорог в Украине, сообщает РАР.
«Прокурор объявил Славомиру Н. измененное коррупционное обвинение. Оно включает получение дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тыс. евро за оказание поддержки компании в процессе получения и выполнения публичных заказов, касающихся строительства и ремонта дорог в Украине», — сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.
Она добавила, что обвинение касается периода, когда Новак исполнял обязанности главы Укравтодора.
Новак отверг обвинения и отказался давать показания.
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