0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Экс-главе Укравтодора Новаку предъявили новые обвинения в Польше

Экс-главе Укравтодора Новаку предъявили новые обвинения в Польше

Окружная прокуратура в Варшаве в среду предъявила дополнительные обвинения экс-главе Укравтодора Славомиру Новаку.

Польские следователи инкриминируют ему получение взяток на сумму 315 тыс. евро во время реализации публичных заказов на строительство дорог в Украине, сообщает РАР.

«Прокурор объявил Славомиру Н. измененное коррупционное обвинение. Оно включает получение дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тыс. евро за оказание поддержки компании в процессе получения и выполнения публичных заказов, касающихся строительства и ремонта дорог в Украине», — сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

Она добавила, что обвинение касается периода, когда Новак исполнял обязанности главы Укравтодора.

Новак отверг обвинения и отказался давать показания.

Справка Finance.ua:

  • В среду, 7 июля, Центральное антикоррупционное бюро (CBA) Польши задержало в Варшаве гражданку Украины по обвинению в отмывании денег в рамках уголовного дела против Новака.
  • 22 июля прошлого года суд Варшавы арестовал Новака на три месяца по подозрению в коррупционных действиях на посту главы Укравтодора. Его задержание было следствием сотрудничества НАБУ и польского Центрального антикоррупционного бюро (CBA), а также органов прокуратуры обеих стран. Впоследствии его временный арест еще дважды продлевали.
  • После освобождения под залог из Варшавского СИЗО 12 апреля этого года Новак сообщил, что не будет комментировать ничего в своем деле, чтобы какие-то опрометчиво сказанные слова не были использованы против него. Екс-глава Укравтодора отметил, что сейчас перед ним борьба за свое доброе имя и правду".
  • Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016-го по октябрь 2019 был и. о. главы Укравтодора.
По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.